Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada Kartal'ın, Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan müsabakanın ardından verdiği röportaj ile basın toplantısında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübü yöneticisi Emre Kocadağ'ın da Gaziantep FK maçı sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı kulübün de saha olayları, sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar gerekçesiyle disipline yollandığı kaydedildi.

Galatasaray Kulübünün çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Yukatel Adana Demirspor'un saha olayları, Çaykur Rizespor'un çirkin ve kötü tezahürat ile sportmenliğe aykırı hareket, MKE Ankaragücü'nün talimatlara aykırı hareket ve Siltaş Yapı Pendikspor'un da çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedenleriyle PFDK'ye sevklerine karar verildiği ifade edildi.