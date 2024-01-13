Fenerbahçe transfere hızlı girdi

Kardelen TATAR

Ara transfer dönemine en hızlı başlayan ekip Fenerbahçe oldu. Ligde iki puan farkla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli ekip, ilk olarak İtalyan efsane stoper Leonardo Bonucci’yle savunma hattını güçlendirdi. Kanarya ikinci olarak ise kadrosuna yaz transfer döneminden bu yana ilgilendiği Rade Krunic ile sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerden Krunic transferiyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: ‘‘Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün (dün) İstanbul’a gelecektir.’’

KRUNIC’E 3 MİLYON AVRO

Sarı-lacivertlilerin, anlaşmaya vardığı Rade Krunic ile senelik 3 milyon avro bandında sözleşmenin altına imza atması bekleniyor. Fenerbahçe, Milan’a da 5 milyon avro ödeyecek. Sözleşmede bonus maddeleri de yer alıyor.

Kanarya bir yandan kadrosunu güçlendirmeye devam ederken diğer yandan kadrosunda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmaya çalışıyor. Bu sezon beklentileri karşılayamayan Miguel Crespo, ara transferde takıma veda etmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcuya Avrupa’dan çeşitli talipler var. Miguel Crespo cephesi ise henüz kararını vermiş değil. 27 yaşındaki futbolcuya özellikle ülkesi Portekiz’den birden fazla kulübün talip olduğu öğrenildi.

Crespo, dün iki kulüple online olarak bir görüşme yapacak. Fenerbahçe cephesi ise resmi teklif gelmesi durumunda Miguel Crespo’nun ayrılmasına izin verecek. Sarı-lacivertliler, Miguel Crespo’nun ayrılması durumunda 6-8 milyon euro civarlarında bir bonservis geliri bekliyor.27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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GALATASARAY’A YANIT: CANLI YAYINA ÇIKALIM

Fenerbahçe, hakem kararlarını canlı yayında tartışmak için Galatasaray’a davette bulundu. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü yönetiminin bugün düzenlediği basın toplantısına değinilerek, "Kendileri için her şey yolunda iken itidal çağrıları yapıp ilk puan kaybında Sportif AŞ Başkan Vekili’nin basın toplantısı yapacağını duyuran rakibimiz, bugün bir sürprizle Başkanı ve İkinci Başkanının da yer aldığı, üç kişilik geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenlemiştir. İlgili toplantının tek odağının, algıların tek hedefinin, ısmarlama sorular soran yönlendirilmiş basın mensuplarının tek paydasının kulübümüz olması, Fenerbahçemizin büyüklüğünün göstergesidir’’ ifadelerine yer verildi.