Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın Lugano maçında David Fuxman, Fenerbahçe'nin Spartak Trnava karşılaşmasında ise Sascha Stegemann düdük çalacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Beşiktaş'ın Lugano'yu konuk edeceği karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonu'ndan David Fuxman yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş 4 Ekim Perşembe günü sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. Beşiktaş

Stadyumu'nda 19.45'te başlayacak mücadelede İsrail Futbol Federasyonu'ndan David Fuxman düdük çalacak. Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla 5 Ekim Perşembe günü yapacağı karşılaşmada Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre TSİ 22.00'de Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak.

Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.