Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Konferans Ligi’nde rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, H Grubu'nda Ludogorets, FC Spartak Trnava ve Nordsjælland ile D Grubu'nda mücadele edecek olan Beşiktaş ise Bodø/Glimt, Club Brugge ve Lugano ile karşı karşıya gelecek.

Spor 01.09.2023 15:57 Giriş: 01.09.2023 15:57

Güncelleme: 01.09.2023 16:13 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA