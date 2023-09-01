Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Konferans Ligi’nde rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, H Grubu'nda Ludogorets, FC Spartak Trnava ve Nordsjælland ile D Grubu'nda mücadele edecek olan Beşiktaş ise Bodø/Glimt, Club Brugge ve Lugano ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
H Grubu'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets, Slovakya temsilcisi FC Spartak Trnava ve Danirmarka temsilcisi FC Nordsjælland ile karşı karşıya gelecek.
D Grubu'nda mücadele edecek olan Beşiktaş ise Norveç temsilcisi Bodø/Glimt, Belçika temsilcisi Club Brugge ve İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak.
Sarı lacivertliler kuraya ilk torbadan katılırken, siyah beyazlılar ise 3. torbadan dahil oldu.
Adana Demirspor'u penaltılarla geçen Belçika temsilcisi Genk ise F Grubu'nda Ferençvaros, Fiorentina ve Cukaricki ile mücadele edecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar ise şu şekilde:
A GRUBU: Lille (Fransa), Slovan Bratislava (Slovakya), Olimpja Ljubljana (Slovenya), Klaksvik (Faroe Adaları)
B GRUBU: Gent (Belçika), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Zorya Luhansk (Ukrayna), Breidablik (İzlanda)
C GRUBU: Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Viktoria Plzen (Çekya), Astana (Kazakistan), Ballkani (Kosova)
D GRUBU: Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç), Beşiktaş (Türkiye), Lugano (İsveç)
E GRUBU: AZ Alkmaar (Hollanda), Aston Villa (İngiltere), Legia Varşova (Polonya), Zrinjski (Bosna Hersek)
F GRUBU: Ferençvaros (Macaristan), Fiorentina (İtalya), Genk (Belçika), Cukaricki (Sırbistan)
G GRUBU: E.Frankfurt (Almanya), PAOK (Yunanistan), HJK Helsinki (Finlandiya), Aberdeen (İskoçya)
H GRUBU: Fenerbahçe (Türkiye), Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya), Nordsjaelland (Danimarka)