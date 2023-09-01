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UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-24 sezonunun grupları belli oldu.

Spor
  • 01.09.2023 15:00
  • Giriş: 01.09.2023 15:00
  • Güncelleme: 01.09.2023 15:03
Kaynak: DHA
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UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-24 sezonunun grupları belli oldu.

Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleşen kura çekiminin ardından takımların yer alacakları gruplar belli oldu.

21 Eylül'de ilk maçların oynanacağı grup aşaması, 14 Aralık günü oynanacak mücadeleler sonrasında tamamlanacak.

Kura çekimi sonrasında oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: West Ham, Olympiakos, Freiburg, Backa Topola
B Grubu: Ajax, Marsilya, Brighton, AEK
C Grubu: Rangers, Real Betis, Sparta Prag, Aris Limassol
D Grubu: Atalanta, Sporting Lizbon, Sturm Graz, Rakow Czestochowa
E Grubu: Liverpool, LASK Linz, Union Saint-Gilloise, Toulouse
F Grubu: Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos
G Grubu: Roma, Slavia Prag, Sheriff, Servette
H Grubu: Leverkusen, Qarabağ, Molde, Hacken

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