Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerini eleyerek gruplara kaldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi bugün (1 Eylül Cuma) yapılacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura torbaları belli oldu.

Fenerbahçe kura çekimine 1'inci torbadan katılırken, Beşiktaş ise 3'üncü torbada yer alacak.

Grup eşleşmelerinde aynı torbadaki takımlar ve aynı ülkenin temsilcileri birbiriyle eşleşemeyecek.

Kura çekimi ise TSİ 15:30'da gerçekleşecek.

UEFA Konferans Ligi'nde kura torbaları ise şu şekilde:

1. TORBA: Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. TORBA: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. TORBA: Beşiktaş, Genk, Zorya Luhansk, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana

4. TORBA: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani