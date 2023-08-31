UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonun en iyileri belli oldu

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester City'de Pep Guardiola en iyi erkek teknik direktör, Erling Haaland da en iyi erkek futbolcu ödülünü aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonun en iyi futbolcuları ve teknik direktörlerine verilen ödüller sahiplerini buldu.

Ödüller, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen grup aşaması kura çekimi sonrası dağıtıldı.

GUARDİOLA VE HAALAND ÖDÜLÜ ALDI

Manchester City'nin tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasında önemli rol oynayan isimlerden Pep Guardiola en iyi erkek teknik direktör, Erling Haaland da en iyi erkek futbolcu ödülünü kazandı.

BONMATİ, EN İYİ KADIN FUTBOLCU OLDU

Barcelona formasıyla UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve İspanya ligini, İspanya Milli Takımı formasıyla da FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan Aitana Bonmati, en iyi kadın futbolcu seçildi.

EN İYİ KADIN TEKNİK DİREKTÖR WİEGMAN

İngiltere Milli Takımı'nı 2022'de Avrupa şampiyonluğuna, 2023'te de dünya ikinciliğine taşıyan Sarina Wiegman ise en iyi kadın teknik direktör ödülünün sahibi oldu.