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Rakibini ısıran Fofana'nın cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 31 Ağustos 2023 tarihli kararları açıklandı. Kocaelispor ile Altay arasındaki maçta rakibini ısıran Fofana'nın cezası belli oldu.

Spor
  • 31.08.2023 21:27
  • Giriş: 31.08.2023 21:27
  • Güncelleme: 31.08.2023 21:32
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Rakibini ısıran Fofana'nın cezası belli oldu

PFDK, Kocaelispor forması giyen İbrahima Breze Fofana'nın cezasını açıkladı.

PFDK, Altay ile oynanan maçta rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısıran Fofana'ya 3 maç men ve 11 Bin 700 TL para cezası verdi.

PFDK'den yapılan açıklamada, "KOCAELİSPOR Kulübü sporcusu İBRAHİMA BREZE FOFANA 'nın, 27.08.2023 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ALTAY Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MENve 11.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

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