Fenerbahçe’den deplasman serisi

Ezgi Can CEYLAN

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 dış saha maçında 11 galibiyet, 1 beraberlikle 34 puan topladı. Fenerbahçe bu süreçte; Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Antalyaspor’u mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı ve 34 puan topladı.

Deplasmanda en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, konuk olduğu karşılaşmalarda rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Süper Lig’de yenilmezlik serisini de 13 maça çıkaran sarı-lacivertliler, puanını 63'e yükseltirken, Antalyaspor ise 34 puanda kaldı.