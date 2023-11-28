Fenerbahçe’den Fatih Altaylı’nın iddiasına yanıt, TFF’ye çağrı

Fenerbahçe, TFF yöneticisinin Ali Koç hakkındaki iddiasına ilişkin açıklamasında konuyu gündeme getiren Fatih Altaylı’ya çıkışarak, ‘gerçeklerin açıklanması için’ TFF’ye seslendi.

Gazeteci Fatih Altaylı, görüştüğü bir Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticisinin, “Fenerbahçe ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanmasını Ali Koş istedi” dediğini yazmıştı.

Fenerbahçe’nin yazılı açıklamasında söz konusu iddialara tepki gösterilerek gerçeklerin açıklanması için TFF’ye çağrı yapıldı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şöyle:

“Her başı sıkıştığında, işine geldiğinde, Başkanımız Ali Y. Koç’u hedef gösterme refleksi sergileyen Galatasaray camiası alışılagelmiş davranışının yeni bir örneğini daha, Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanması konusunda bugün Fatih Altaylı üzerinden göstermiştir.

Şaşırdık mı? Şaşırmadık…

Güya Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanması Ali Y. Koç’un önerisi ve fikriymiş!

Ağustos ayının son günlerinde başlayan ve bugüne kadar gelen süreç zarfında yaşananlar ile ilgili tüm gerçekler tabii ki apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

O gün geldiğinde, kimin ne duruş sergilediği görülecektir.

Türkiye’de futbolun amiri olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun süreç ile ilgili gerçekleri ivedilikle açıklamasını özellikle rica ediyoruz.”