Fenerbahçe’den Kadıköy’de gövde gösterisi

Fenerbahçe oynadığı futbolla keyif veriyor. Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup eden sarı-lacivertliler puanını 21’e çıkarttı. Şu ana kadar oynadığı bütün maçları kazanan Kanarya, şimdiden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.

Oktay EVSEN

Süper Lig’in yedinci haftasında lider Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler başından sonuna kadar büyük üstünlük kurduğu karşılaşmayı 5-0 kazandı. Mücadelenin önemli anları:

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada öne geçti. Dzeko’nun ceza sahası içine etkili pasında Tadic, sol çaprazda topu bekletmeden içeri çevirdi. Szymanski altıpas üzerinden topu ağlara gönderdi: 1-0. 21. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ara pasında topla altıpasın solunda buluşan Dzeko’nun şutunda, Emirhan Topçu araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 23. dakikada Minchev’in sağdan açtığı ortayı ceza sahası içinde sol çaprazda iyi kontrol eden Varesanovic’in şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi. 38. dakikada Fenerbahçe’nin golü VAR kararıyla iptal edildi. Szymanski’nin savunma arkasına ara pasına hareketlenen Fred, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Brezilyalı orta sahanın bekletmeden arka direğe pasında Dzeko, topu ağlarla buluşturdu. Hakem önce orta noktayı gösterse de VAR’dan gelen uyarının ardından golü iptal ederek elle oynama gerekçesiyle serbest vuruş kararı verdi. 45. dakikada Tadic’in ara pasında penaltı noktası civarında Dzeko’nun şutunda top direk dibinden auta gitti. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

FIRTINA GİBİ...

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Kanarya, 47’nci dakikada İrfan Can Kahveci’nin karambolde bulunan topa yaptığı düzgün vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Baskısını sürdüren ve Rize savunmasına nefes aldırmayan sarı-lacivertliler 62’de golcüsü Edin Dzeko’yla tabelayı bir kez daha değiştirdi: 3-0. Goller geldikçe oyun ritmi daha çok artan Fenerbahçe, Dusan Tadic’in 75’teki golüyle futbol şölenini devam ettirdi: 4-0. Bu gol aynı zamanda Sırp yıldızın, Süper Lig’de attığı ilk gol oldu. Perdeyi 90+3’te Joshua King kapatırken maç sonu Fenerbahçeli taraftarlar büyük coşku yaşadı.

MAÇTAN NOTLAR

İsmail Kartal, son oynadıkları Başakşehir maçının ilk 11’ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında kadroya alamadığı Bright Osayi-Samuel’i yeniden 11’de değerlendirdi. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamadı.