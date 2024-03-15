Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turunda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’ı geçen Fenerbahçe’nin turnuvada çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi, çeyrek final müsabakasındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu mücadeleleri tamamlandı.

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Rakiplerini mağlup eden PAOK, Fiorentina, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Olympiakos ve Lille adını çeyrek finale yazdırarak Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldu.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILACAK

Konferans Ligi’nde son 16 turu karşılaşmaların tamamlanmasıyla son 8’e kalan takımlar belli netleşti.

Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri 15 Mart Cuma (bugün) TSİ 16.00'da düzenlenecek kura çekimiyle beraber belli olacak.

Kura çekimi İsviçre’nin Nyon Kenti’nde düzenlenecek.