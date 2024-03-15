Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netleşti

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupasında çeyrek final eşleşmeleri bugün belli olacak.

Spor
  • 15.03.2024 10:29
  • Giriş: 15.03.2024 10:29
  • Güncelleme: 15.03.2024 10:33
Kaynak: Spor Servisi
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netleşti
Fotoğraf: Depophotos

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu tamamlandı.

Dün oynanan maçların ardından tur atlayan takımlar netleşirken Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri bugün yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde kalan turların programı şöyle:

Çeyrek Final: 11-18 Nisan

Yarı Final: 2-9 Mayıs

Final: 22 Mayıs (Aviva Stadyumu, Dublin)

Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar şu şekilde:

Liverpool

Marsilya

Roma

Benfica

West Ham United

Atalanta

Milan

Bayer Leverkusen

Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu
BirGün'e Abone Ol