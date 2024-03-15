UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netleşti
UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupasında çeyrek final eşleşmeleri bugün belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu tamamlandı.
Dün oynanan maçların ardından tur atlayan takımlar netleşirken Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri bugün yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde kalan turların programı şöyle:
Çeyrek Final: 11-18 Nisan
Yarı Final: 2-9 Mayıs
Final: 22 Mayıs (Aviva Stadyumu, Dublin)
Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar şu şekilde:
Liverpool
Marsilya
Roma
Benfica
West Ham United
Atalanta
Milan
Bayer Leverkusen