‘Fenomen’ lider Syriza’yı böldü

Yunanistan’da ana muhalefet Syriza’da yeni lider Kasselakis bölünme getirdi. Eski Maliye Bakanı Çakalatos liderliğindeki kanat, ABD’den ithal edilen Kasselakis’i “sağ eğilimli popülizmle” suçlayarak partiden ayrıldı.

Dış Haberler Servisi

Yunanistan’da son seçimlerde ağır yenilgi alan ana muhalefet Syriza’nın yeni “fenomen” lideri Stefanos Kasselakis, partide bölünmeye yol açtı. Eski Maliye Bakanı Öklid Çakalatos’un liderliğindeki sol “Şemsiye” kanadı, Kasselakis’i “Trump benzeri uygulamaları” ve “sağcı popülizm” uğruna partinin temel ideolojisinden uzaklaşmakla suçlayarak partiden ayrıldı.

GENÇLER DESTEKLİYOR

Şemsiye grubunun geleceğe ilişkin planları henüz net olmasa da yeni bir sol parti kurmaları bekleniyor. Öte partinin gençlik kanadının çoğunluğu, Şemsiye kanadını destekliyor. Parti liderliği seçiminde Kasselakis ile yarışan Efi Ahçıoğlu liderliğindeki 6+6 grubu ise parti bünyesinde kalmaya karar verdi. Ancak Ahçıoğulu’nun grubu da Kasselakis’i “saldırgan ve bölücü” olmakla suçladı.

KARGAŞA BÜYÜDÜ

Syriza, mayıs ve haziran aylarındaki seçimlerde iktidardaki muhafazakar Yeniden Demokrasi’ye (ND) karşı alınan çifte yenilgiden bu yana kargaşa içinde. 2019’dan bu yana muhalefette olan Syriza, iktidara gelmek için büyük umut beslediği seçimlerde ND’nin yüzde 40’6 oyuna karşın yüzde 17,8’de kaldı. Yaşanan hezimetin ardından partinin lideri Aleksis Çipras’ın istifa etmesiyle parti içindeki kargaşa daha da büyüdü.

Son kriz de, parti içinde uzun süredir eleştirilen yeni lider Kasselakis'in, Şemsiye grubunun tamamı eski bakan olan ve başta Syriza’nın iktidarda olduğu 2015-2019 döneminde Maliye Bakanlığı yapan Çakaltos olmak üzere önde gelen üç üyesini ihraç etmek istemesiyle patlak verdi. Parti organlarıyla istediğini yapamayacağı netleşen Kasselakis, konuyu parti üyeleri arasında referanduma sunacağını söyledi. Bu öneri, müttefikleri arasında bile tepkiyle karşılandı. Partinin merkez komitesinin cumartesi günü düzenlediği oturumda Kasselakis'in çatışmacı konuşması sık sık yuhalandı ve "Utanç!" sloganları atıldı. Şemsiye oluşumunun yanı sıra Kasselakis'in liderlik seçimlerindeki ana rakibi Efi Ahçıoğlu'nun destekçileri, oturum bitmeden salondan ayrıldı.

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PARTİDEN İLK KOPUŞ DEĞİL

Birçok sol partinin bir araya gelmesiyle 2004 yılında kurulan Radikal Sol İttifak’ta (Syriza) daha önce de bölünmeler yaşanmıştı. Borç krizi yaşayan Yunanistan’da Başbakan Aleksis Çipras’ın 2015 yılında Avro Bölgesi ülkeleri ve IMF ile yaptığı 86 milyar dolarlık kurtarma paketine karşı çıkan eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Syriza’dan ayrıldı. Varufakis 2018 yılında MeRa 25 partisini kurdu. Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis liderliğindeki 25 milletvekili de aynı sebepler, partiden ayrılarak “Halk Birliği” partisini kurmuştu.