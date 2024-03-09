Feray Balkan'ın katili Seçkin E. tutuklandı

Gaziantep'te, Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Feray Balkan, boşandığı astsubay Seçkin E. tarafından dün akşam saatlerinde annesinin evinin önünde tabancayla öldürüldü. Gözaltına alınan Seçkin E. isimli fail erkek tutuklandı.

Gaziantep'te bir devlet hastanesinde başhekim yardımcısı olarak çalışan Feray Balkan isimli kadın, boşandığı erkek fail Seçkin E. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Seçkin E. cinayetin ardından kaçmaya çalışırken yakalandı ve gözaltına alındı. Seçkin E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta meydana gelen cinayetin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Feray Balkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E. adlı fail erkeği tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Seçkin E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.