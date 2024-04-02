Ferdi Zeyrek: Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kasasını boşaltmaya çalışıyorlar

Yerel seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ferdi Zeyrek, belediyenin kasasının boşaltılmaya çalışıldığını söyledi. "Gerekeni yapıyoruz" diyen Zeyrek, "Halkımızın bir kuruşunu daha size hibe etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP'nin, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den aldığı büyükşehirler arasında yer alan Manisa'da, belediye başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, belediyenin kasasının boşaltılmaya çalışıldığını söyledi.

Zeyrek, sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı açıklamada, "Manisa’nın geleceğinden, tüyü bitmemiş yetimin hakkından yiyenlere sesleniyorum, Şehrimizden ellerinizi çekin" dedi.

Zeyrek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kasasını boşaltmaya çalışıyorlar. Manisa’nın geleceğinden, tüyü bitmemiş yetimin hakkından yiyenlere sesleniyorum, Şehrimizden ellerinizi çekin. Biz yoksak hizmet de yok diye giderayak Manisalı hemşehrilerimin kasasına el uzatanlar bilsinler ki, halkımızın bir kuruşunu daha size hibe etmeyeceğiz. Gerekeni yapıyoruz."