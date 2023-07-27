Fethiye Belediyesi’nden örnek uygulama: Halk plajında çay 3, şezlong 25 TL

Fethiye Belediyesi, Çalış halk plajının açılışını yaptı. Belediye tarafından işletilen plajda çay 3, şezlong ise sadece 25 TL. Belediye Başkanı Karaca, “Rant için değil, halk için çalışıyoruz. Uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi



Ekonomik kriz her geçen gün daha da fazla derinleşirken kısa süre de olsa tatil yapma olanağına sahip yurttaşlar fahiş fiyatlardan şikâyet ediyor. Yurttaşların taleplerini dikkate alan Muğla’daki Fethiye Belediyesi ise Çalış Halk Plajı’nda sadece 3 TL’ye çay satarken şezlong ücretini ise 25 TL olarak belirledi.



Fethiye Belediyesi’nin işlettiği Akmaz ve Karaot Plajlarına bir yenisi daha eklendi. Belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan Çalış Sahili’nde 4 yıllığına kiraladığı 10 dönümlük araziye halk plajı yaptı. Plaj, Çalış’a uygun ahşap malzemeler ile yapıldı.

Fethiye Belediyesi tarafından yapılan Çalış Halk Plajı da hizmete açıldı. Çalış halk plajında çay 3 TL, tost 30-40 TL, soğuk içecekler ise 20 ila 30 TL arasında satılıyor. Plajda şezlong ise sadece 25 TL.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Rant için değil, halk için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, halkımızın hizmetine sunmak için büyük mücadeleler verdiğimiz Koca Çalış plajında derme çatma, kötü görüntüyü ortadan kaldırdık. Koca Çalış plajı ihalesini, büyük uğraşlar sonucunda halkımız için kazandık. Sonuç: Çalış Halk Plajı’nı, yurttaşlarımızın hizmetine açtık. Engelsiz plaj, uygun fiyatlar ile bu doğrultuda, yurttaşlarımıza; diğer işletmelerimizde olduğu gibi, uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam edeceğiz. Fethiye’mize ve Çalış’ımıza hayırlı olsun” diye konuştu.











