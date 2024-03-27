FETÖ itirafçısı Mustafa Can Pekdemir, 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak

FETÖ itirafçısı ve AKP'nin Pamukkale Belediye Başkan adayı Halil Pekdemir'in oğlu Mustafa Can Pekdemir'ın yargılandığı davanın sıradaki duruşması 29 Mart'ta yapılacak.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan ve FETÖ itirafçısı olup etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakılan iş insanı Mustafa Can Pekdemir'ın davası cuma günü görülecek.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek duruşma saat 09:00’da başlayacak.

Yargılanma sürecinde marketler zinciri ile ilgili görevi gereği yaptığı yurt dışı seyahatlerinden bahseden Pekdemir, bu seyahatlerden birinde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK ile kapatılan Denizli İşadamları Derneği (DİAD) yönetimiyle ABD’ye gittiğini beyan etmişti.

DİAD yöneticileri Serdar Kundak, Ali İhsan Kahveci ve Huzeyfe Kaya ile birlikte ABD'ye gittiklerini, Nex York'tan Pensilvanya'ya geçip Fethullah Gülen'i villasında ziyaret ettiklerini belirten Pekdemir, şu itiraflarda bulunmuştu:

"ABD gezimiz 7 gün sürdü. Gezinin 4. gününde Ali İhsan Kahveci bize Pensilvanya'dan bilgi geldiğini söyleyerek, 'Şu an müsaitmiş, gideceğiz' tarzında şeyler söyledi. Birçok işadamı ve siyasetçinin bu tür ziyaretler yaptığını bildiğim için sakınca görmedim. New York'tan 3 saatlik yolculukla Pensilvanya'ya geçtik. Fethullah Gülen'in buradaki villasında ağırlandık. Villanın yanında misafirler için ayrılmış küçük odalar vardı. Fethullah Gülen vakit namazlarından çıkıp sohbetler yapıyordu. İkindi namazından sonra hepimizin TV'lerde gördüğümüz koltuğunda yarım saat dini içerikli sohbeti oldu."

Mustafa Can Pekdemir, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, FETÖ'nün finans ayağını oluşturdukları iddiasıyla yargılanan 145 sanıktan biriydi.

BABASI AKP'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Mustafa Can Pekdemir'in babası Halil Pekdemir, 31 Mart'taki yerel seçimlerde AKP'nin Pamukkale Belediye Başkan adayı olarak yarışacak. Öte yandan Pekdemir ailesinden pek çok isim FETÖ üyeliğinden yargılanmıştı.