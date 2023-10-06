FETÖ üyeliği suçlamasıyla 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

FETÖ üyeliği nedeniyle 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Selat Ak Ankara'da yakalandı. Ak, 1. sınıf emniyet müdürlüğünden ihraç edilmişti.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan eski emniyet müdürü, başkentte düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından aranan Selat Ak'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik takip çalışmaları sonucunda 7 yıldır firari olan Selat Ak, ikametine yakın adreste yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Ak, 1. sınıf emniyet müdürlüğünden ihraç edilmişti.