FETÖ'ye yönelik 'sınav usulsüzlüğü' soruşturması: 18 gözaltı

Ankara'da merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES ve YDS sorularının FETÖ üyelerine sızdırılmasına yönelik yürütülen soruşturmada 18 kişi gözaltına alındı. Firari olan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2011-2013 yılları arasında yapılan bazı merkezi sınavlarda soruların FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2011-2013 yıllarında yapılan KPDS, ALES ve YDS sınav sorularının ele geçirilerek FETÖ üyelerine verildiği tespit edildi.

Tespiti üzerine "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, haklarında örgüt evlerinde veya örgütün çalışma evlerinde kaldığına dair beyan olduğu, söz konusu sınav sorularını temin ettiği, örgüt içinde mahrem imam konumunda bulunan kişiler ile irtibatı bulunduğu, meslek veya üniversite birlikteliği olan şahıslarla örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aramayla haberleştiği belirlenen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.