FETÖ’den ihraç 450 hakim ve savcı göreve iade edildi

Haber Merkezi

Danıştay 5. Dairesi FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı verdi. Tazminat ödenmesine de karar verilen bu isimlerle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yaptığı itirazın, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda henüz gündeme alınmadığı ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi olduğu iddia edilen yargı mensupları HSK tarafından görevden alınmıştı.İhraç edilen yargı mensupları kararın iptali için Danıştay’da dava açmış, Danıştay 5. Dairesi is meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine karar verdi.

Danıştay, bu karara gerekçe olarak ise, belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi. Danıştay 5. Dairesi, iptal kararı verdiği 450 ismi HSK’ye gönderdi. HSK ise, İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, göreve iade kararlarını 30’uncu gün sonunda uyguladı ve bu iade kararlarına da itiraz etti. Ancak aradan geçen süreye rağmen itirazın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda henüz gündeme dahi alınmadığı öğrenildi.