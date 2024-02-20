Feyza Altun'un serbest bırakılmasına itiraz edildi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Şubat'ta avukat Feyaz Altun'un sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan gözaltına alınmasının ardından bugün serbest bırakılmasına itiraz etti.

Avukat Feyza Altun'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına itiraz etti.

İtiraz kararı sulh ceza hakimliği tarafından değerlendirilecek.

Feyza Altun, sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımın ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'da bulunan evinde arama yapılmıştı. Aramanın ardından Altun, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Feyza Altun, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Bugün sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne getirilen Altun, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şekildeki adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.