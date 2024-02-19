Feyza Altun’un ‘şeriat sözleri’ gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki yağdı
Şeriat hakkındaki paylaşımı gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan, ardından da gözaltına avukat Feyza Altun’a destek yağdı. Altun hakkında açılan etikette çok sayıda destek ve tepki mesajı paylaşıldı.
Feyza Altun, bir kullanıcıya yanıt verirken "Şeriate s..kayım" ifadelerini kullandığı için hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alındı.
Altun sağlık kontrolüne götürülürken, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmiyor. Hiçbir zaman da şeriatle yönetilmeyecek" dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Altun’un gözaltına alınmasına ise tepki yağdı. “#FeyzaAltunYalnızDeğildir” etiketiyle paylaşım yapan yurttaşlar, ülkenin şeriat ile yönetilmediğini hatırlatarak tepkilerini dile getirdi.
Paylaşımların bazıları şöyle:
Koskoca Türkiye Cumhuriyetinin adalet sarayında "şeriat" propagandası yapmak suç değil ama Türkiye'nin şeriatla yönetilmeyeceğini savunmak suç! #FeyzaAltunYalnızDeğildir— Yeliz Koray (@YelizzKoray) February 19, 2024
Adliyeler avukatların işyeridir. Her gün gittiğimiz işyerimize, ifadeye çağırsanız gelecek meslektaşımızı evinden gözaltına almak; laik Türkiye Cumhuriyetinde şeriat rejimine karşı olanlara adeta gözdağı vermektir. pic.twitter.com/cDoWb2HmC2
— Önce Avukat Grubu (@OnceAvukatGrubu) February 19, 2024
Küfretmek suç olsaydı hapishaneler trollerle dolar taşardı… Bu dönemde “suç” muhalif olmak! @feyzaltun #FeyzaAltunYalnızDeğildir— Sedef Kabaş (@SedefKabas) February 19, 2024
Halkı yirmi küsür yıldır her türlü kötülüğe mahkum etmişler, şimdi kalkıp kin ve düşmanlık zırvalaması yapıyorlar.— Mısra ÖZ (@misra_oz) February 19, 2024
Türkiye laik bir ülkedir.
Şeriat isteyenler defolup gidebilir.#FeyzaAltunYalnızDeğildir #TürkiyeLaiktirLaikKalacak
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Laiktir. Laik kalacaktır. Ve hayvan, çocuk, kadın, erkek, masum canlıların katilleri sokakta cirit atarken gözaltına aldığınız hak savunucusu @feyzaltun elbette yalnız değildir. #FeyzaAltunYalnızDeğildir.— Evrim Kuran (@evrimkuran) February 19, 2024
bin yıldır trol ordularının küfürleri tehditleri altında gazetecilik yapmaya çalışıyoruz… birini bile gözaltına almayanlar bir yanıt tweetine gözaltı kararı çıkartmış… Feyza zaten avukat, çağırsaydınız gelirdi, sorularınızı yanıtlardı… #FeyzaAltunYalnızDeğildir— Özlem Gürses (@OzlemGurses) February 19, 2024
Feyza Altun gözaltına alınmış!— Av. Gizay Dulkadir (@GizayDulkadir) February 19, 2024
Sonuna kadar laik cumhuriyeti savunacağız!
Türkiye Cumhuriyeti; laik, demokratik bir hukuk devletidir! #FeyzaAltunYalnızDeğildir
Bu ülkenin bir avukatı halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmez bu yapılan büyük haksız suçlama ve linç kampanyasını kınıyorum Türkiye laiktir laik kalakalacaktır #FeyzaAltunYalnızDeğildir— Yesim Salkım (@yesimsalkim) February 19, 2024
Cumhuriyet değerlerini savunan Avukat Feyza Altun en kısa sürede serbest bırakılmalıdır!#FeyzaAltunYalnızDeğildir@feyzaltun— Filiz Ceritoğlu Sengel (@filizceritoglu) February 19, 2024
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat @feyzaltun hakkında sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek soruşturma başlattı. Ardından gözaltına alınan Altun, "Evimde arama yapılıyor. Şeref duyarım, korkmuyorum" dedi.#FeyzaAltunYalnızDeğildir https://t.co/0hcsPZKWg3— Eşitlik İçin Kadın Platformu (@esik_platform) February 19, 2024
30 kişi bu ülkenin avukatı @feyzaltun u tutuklamaya mı gitmiş?— selda tokat (@seldatokat) February 19, 2024
kaçarsa tutalım mı demişler? türkiye laiktir diye tweet mi atacağız artık?
oralara mı geldik?#FeyzaAltunYalnızDeğildir