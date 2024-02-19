Feyza Altun’un ‘şeriat sözleri’ gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki yağdı

Şeriat hakkındaki paylaşımı gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan, ardından da gözaltına avukat Feyza Altun’a destek yağdı. Altun hakkında açılan etikette çok sayıda destek ve tepki mesajı paylaşıldı.

Feyza Altun, bir kullanıcıya yanıt verirken "Şeriate s..kayım" ifadelerini kullandığı için hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alındı.

Altun sağlık kontrolüne götürülürken, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmiyor. Hiçbir zaman da şeriatle yönetilmeyecek" dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Altun’un gözaltına alınmasına ise tepki yağdı. “#FeyzaAltunYalnızDeğildir” etiketiyle paylaşım yapan yurttaşlar, ülkenin şeriat ile yönetilmediğini hatırlatarak tepkilerini dile getirdi.

Paylaşımların bazıları şöyle:

Koskoca Türkiye Cumhuriyetinin adalet sarayında "şeriat" propagandası yapmak suç değil ama Türkiye'nin şeriatla yönetilmeyeceğini savunmak suç! #FeyzaAltunYalnızDeğildir — Yeliz Koray (@YelizzKoray) February 19, 2024



Adliyeler avukatların işyeridir. Her gün gittiğimiz işyerimize, ifadeye çağırsanız gelecek meslektaşımızı evinden gözaltına almak; laik Türkiye Cumhuriyetinde şeriat rejimine karşı olanlara adeta gözdağı vermektir. pic.twitter.com/cDoWb2HmC2

— Önce Avukat Grubu (@OnceAvukatGrubu) February 19, 2024

Küfretmek suç olsaydı hapishaneler trollerle dolar taşardı… Bu dönemde “suç” muhalif olmak! @feyzaltun #FeyzaAltunYalnızDeğildir — Sedef Kabaş (@SedefKabas) February 19, 2024

Halkı yirmi küsür yıldır her türlü kötülüğe mahkum etmişler, şimdi kalkıp kin ve düşmanlık zırvalaması yapıyorlar.

Türkiye laik bir ülkedir.

Şeriat isteyenler defolup gidebilir.#FeyzaAltunYalnızDeğildir #TürkiyeLaiktirLaikKalacak — Mısra ÖZ (@misra_oz) February 19, 2024

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Laiktir. Laik kalacaktır. Ve hayvan, çocuk, kadın, erkek, masum canlıların katilleri sokakta cirit atarken gözaltına aldığınız hak savunucusu @feyzaltun elbette yalnız değildir. #FeyzaAltunYalnızDeğildir. — Evrim Kuran (@evrimkuran) February 19, 2024

bin yıldır trol ordularının küfürleri tehditleri altında gazetecilik yapmaya çalışıyoruz… birini bile gözaltına almayanlar bir yanıt tweetine gözaltı kararı çıkartmış… Feyza zaten avukat, çağırsaydınız gelirdi, sorularınızı yanıtlardı… #FeyzaAltunYalnızDeğildir — Özlem Gürses (@OzlemGurses) February 19, 2024

Feyza Altun gözaltına alınmış!



Sonuna kadar laik cumhuriyeti savunacağız!



Türkiye Cumhuriyeti; laik, demokratik bir hukuk devletidir! #FeyzaAltunYalnızDeğildir — Av. Gizay Dulkadir (@GizayDulkadir) February 19, 2024

Bu ülkenin bir avukatı halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmez bu yapılan büyük haksız suçlama ve linç kampanyasını kınıyorum Türkiye laiktir laik kalakalacaktır #FeyzaAltunYalnızDeğildir — Yesim Salkım (@yesimsalkim) February 19, 2024

Cumhuriyet değerlerini savunan Avukat Feyza Altun en kısa sürede serbest bırakılmalıdır!#FeyzaAltunYalnızDeğildir@feyzaltun — Filiz Ceritoğlu Sengel (@filizceritoglu) February 19, 2024

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat @feyzaltun hakkında sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek soruşturma başlattı. Ardından gözaltına alınan Altun, "Evimde arama yapılıyor. Şeref duyarım, korkmuyorum" dedi.#FeyzaAltunYalnızDeğildir https://t.co/0hcsPZKWg3 — Eşitlik İçin Kadın Platformu (@esik_platform) February 19, 2024