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Feyza Altun’un ‘şeriat sözleri’ gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki yağdı

Şeriat hakkındaki paylaşımı gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan, ardından da gözaltına avukat Feyza Altun’a destek yağdı. Altun hakkında açılan etikette çok sayıda destek ve tepki mesajı paylaşıldı.

Güncel
  • 19.02.2024 17:22
  • Giriş: 19.02.2024 17:22
  • Güncelleme: 19.02.2024 17:33
Kaynak: Haber Merkezi
Feyza Altun’un ‘şeriat sözleri’ gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki yağdı

Feyza Altun, bir kullanıcıya yanıt verirken "Şeriate s..kayım" ifadelerini kullandığı için hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alındı.

Altun sağlık kontrolüne götürülürken, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmiyor. Hiçbir zaman da şeriatle yönetilmeyecek" dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Altun’un gözaltına alınmasına ise tepki yağdı. “#FeyzaAltunYalnızDeğildir” etiketiyle paylaşım yapan yurttaşlar, ülkenin şeriat ile yönetilmediğini hatırlatarak tepkilerini dile getirdi.

Paylaşımların bazıları şöyle:


Adliyeler avukatların işyeridir. Her gün gittiğimiz işyerimize, ifadeye çağırsanız gelecek meslektaşımızı evinden gözaltına almak; laik Türkiye Cumhuriyetinde şeriat rejimine karşı olanlara adeta gözdağı vermektir. pic.twitter.com/cDoWb2HmC2

— Önce Avukat Grubu (@OnceAvukatGrubu) February 19, 2024

Avukat Feyza Altun gözaltına alındı
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