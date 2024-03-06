Fidan’ın ziyaretinde gündem F-16 tedariki

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Mart 2024’te yapılacak Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı için ABD’nin başkenti Washington’a gidiyor. Fidan, bir yıl aranın ardından Bakan düzeyinde yapılacak ilk toplantı kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak. Fidan’ın gündeminde F-16 tedarik süreci, F-35 programı kapsamındaki prosedürlerin tamamlanması ve kısıtlamaların kaldırılması konuları yer alıyor. Küresel ve bölgesel gelişmelerin de ele alınacağı görüşmelerde Fidan, muhataplarına FETÖ ve PKK-YPG ile mücadelede Türkiye’nin beklentilerini iletecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın Ekim 2021’de kurmayı kararlaştırdıkları ve 7-8 Mart 2024’te Washington’da yapılacak Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı’na katılacak. Bir yıl aranın ardından Bakan düzeyinde yapılacak ilk toplantı kapsamında Fidan, çeşitli temaslarda bulunacak. Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Senato üyeleriyle ve Biden’ın Milli Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesi beklenen Fidan, düşünce kuruluşlarının etkinliklerine de katılacak.

Üst düzey yetkili, Fidan’ın muhataplarına "FETÖ ve PKK-YPG ile mücadelede Türkiye’nin beklentilerini ileteceği"ni belirtti. F-16 tedarik ve modernizasyonu sürecinin sağlıklı ilerletilmesi, F-35 programında ilgili prosedürlerin tamamlanması, Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından çıkarılması talebi ve savunma sanayinde uygulanan kısıtlamaların kaldırılması gibi konular da gündemde yer alıyor.