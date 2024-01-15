FIFA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Messi'nin

19 Aralık 2022 ile 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında erkekler futbolunda en üstün performans gösteren oyuncuların aday gösterildiği FIFA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Arjantinli Lionel Messi'nin oldu.

19 Aralık 2022 ile 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında erkekler futbolunda en üstün performans gösteren oyuncuların aday gösterildiği FIFA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Arjantinli Lionel Messi'nin oldu.

Londra'da yapılan törende açıklanan ödüle İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'de forma giyen Norveçli golcü Erling Haaland, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG) takımında oynayan Fransız golcü Kylian Mbappe ve ABD'de Inter Miami forması giyen Arjantinli Lionel Messi adaydı.

Uzmanlardan oluşan bir kurul tarafından seçilen FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödülüne ilk olarak toplam 12 oyuncu aday gösterildi. Bu kısa listeden üç finalist, erkekler milli takım antrenörleri, erkek milli takım kaptanları, futbol gazetecileri ve FIFA'nın resmi web sitesinde oy kullanan taraftarlardan oluşan uluslararası bir jüri tarafından seçildi.