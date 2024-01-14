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Milli eskrimci Nisanur Erbil, Türkiye'ye grand prix'lerdeki ilk madalyasını kazandırdı

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Tunus Kılıç Grand Prix'sinde 2'nci olarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.

Dünya
  • 14.01.2024 22:52
  • Giriş: 14.01.2024 22:52
  • Güncelleme: 14.01.2024 23:12
Kaynak: AA
Milli eskrimci Nisanur Erbil, Türkiye'ye grand prix'lerdeki ilk madalyasını kazandırdı
FOTOĞRAF: DHA

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Tunus Kılıç Grand Prix'sinde 2'nci olarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Nisanur, Fransız Caroline Queroli'yi 15-8, Güney Koreli Yun Soyeon'u 15-10, ABD'li Maia Chamberlain'i 15-13 ve Japon Misaki Emura'yı 15-14 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

20 yaşındaki milli sporcu, Güney Koreli Choi Sebin'i de 15-14'lük skorla geçerek finalde İspanyol Lucia Martin-Portugues ile eşleşti.

Final müsabakasını 15-5 kaybeden Nisanur, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan turnuvaya katılan diğer Türk sporculardan Enver Yıldırım 22'nci, Deniz Selin Ünlüdağ ise 60'ıncı sırayı aldı.

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