Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansour: “Yanlış inanca mı, yanlış ten rengine mi, yanlış uyruğa mı sahibiz?"

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına sessiz kalan ülkeleri eleştirerek, “Neden bazıları İsrailliler için bu kadar çok acı çekerken, biz Filistinliler için bu kadar az acı hissediyorsunuz? Sorun nedir? Yanlış inanca mı sahibiz, yanlış ten rengine mi, yanlış uyruğa mı sahibiz? Neden cinayetlere son vermenin acil olduğunu kabul etmiyorsunuz? Hiçbir şey savaş suçlarını haklı gösteremez” dedi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, ABD’nin New York kentindeki BM Genel Kurulu’nda Gazze için düzenlenen acil toplantıda konuştu. Mansour, İsrail saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinlinin geri dönecek bir evi olmadığını belirterek, “Binlerce insanın bu salonda temsil edilen hükümetin kararıyla kucaklaşacak bir ailesi kalmadı” dedi.

İsrail’in eğer yeterince Hamas’ı suçlarsa, dünyanın geri kalanının öldürülen ailelere ses çıkarmayacağına inandığını ifade eden Mansour, “Neden bazıları İsrailliler için bu kadar çok acı çekerken, biz Filistinliler için bu kadar az acı hissediyorsunuz? Sorun nedir? Yanlış inanca mı sahibiz, yanlış ten rengine mi, yanlış uyruğa mı sahibiz? Neden cinayetlere son vermenin acil olduğunu kabul etmiyorsunuz? Hiçbir şey savaş suçlarını haklı gösteremez” dedi.

Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler bombardıman altındayken şu an bu toplantının yapıldığını hatırlatan Mansour, “Aileler katledilirken, hastaneler hizmet veremezken, mahalleler yok edilirken, insanlar güvenli bir yer bulamadan bir yerden bir yere kaçarken konuştuğunuzu unutmayın” dedi.

Genel Kurul’da konuşacaklara bu gerçekler ışığında kelimelerini dikkatli seçmelerini ve buna göre hareket etmesini rica eden Mansour, "Daha büyük insan kaynaklı bir felakete veya bölgesel yayılmaya karşı harekete geçen herkese, ki bunlar değerli hedeflerdir, bombaları durdurun yoksa her ikisi de olur diyoruz. Bombaları durdurun ve hayat kurtarın” dedi.

“Bu insanlar, onlarca yıllık askeri işgalden sağ kurtuldular”

İsrail saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan Mansour, “Her gece katledilen birkaç dakika ekranlarınızda izlediğiniz bu insanlar, onlarca yıllık askeri işgalden sağ kurtuldular. Gazze Şeridi'nde 16 yıldır süren abluka ve 5 savaş. Muazzam acılara rağmen her şeye rağmen hayatlarını ve evlerini tekrar tekrar inşa ettiler, yeniden inşa ettiler ve yeniden inşa ettiler” dedi.

"İNTİKAMI DEĞİL ADALETİ SEÇİN"

Genel Kurul’daki her ülkeyi Gazze Şeridi’ndeki cinayetlerin durdurulması için oy kullanmaya çağıran Mansour, “Hayatta kalmaları buna bağlı olanlara ulaşmak için insani yardıma oy verin. Bu çılgınlığı durdurmak için oy verin. Bir şeyler yapma, önemli bir sinyal verme şansınız var. İntikamı değil adaleti seçin, yasaları savunmayı seçin, ihlali haklı çıkarmayı değil. Daha fazla savaşı değil, barışı seçin. Onlarca yıldır gördüğümüz en kötü çifte standartta son vermeyi seçin” dedi.