Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Avadallah: "İsrail'in cezasızlık dönemi sona eriyor"

Filistin'in Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ömer Avadallah, "İsrail'in cezasızlık dönemi çöküyor ve sona eriyor" dedi.

Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği durdurması talebiyle Nikaragua'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Almanya aleyhine açtığı davanın tedbir talebine ilişkin duruşmaları sona erdi.

Duruşmaları takip için Nikaragua heyetinde yer alan Filistinli Bakan Yardımcısı Avadallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya aleyhine açılan davayı değerlendirdi.

İsrail rejiminin uluslararası mahkemelerdeki yargılamalarının devam ettiğini belirten Avadallah, şunları söyledi:

"Bugün Divan, İsrail'e silah ve askeri yardım yollayan Almanya ve diğer devletler aleyhine, Nikaragua tarafından ortaya koyulan iddiaları dinledi. Filistinlilere karşı soykırım ve diğer suçların işlenişinde kullanılan silahları İsrail'e veren devletlere karşı Divan'ın doğru şekilde hareket ederek İsrail'e yapılan askeri yardımların ve silah tedarikinin kesilmesi yönünde geçici tedbirlere hükmedeceğine inanıyoruz."

Divan'ın, İsrail'e silah tedarikinin durdurulması yönünde vereceği tedbir kararının üçüncü ülkeler açısından önemli mesajlar içereceğini vurgulayan Avadallah, "İsrail'in cezasızlık dönemi çöküyor ve sona eriyor, buna inanıyoruz. Bu davalar, İsrail'e karşı adaletin yerini bulacağını, uluslararası hukukun araçlarının İsrail’e karşı kullanıldığını gösteriyor."

"ALMANYA, SOYKIRIMA ALET OLMAMALI"

Avadallah, Almanya'nın, İsrail'e silah tedarik etmeye devam ettiğini belirterek, "Almanya, İsrail'e silah göndermeyi durdurmalı ve Filistinlilere karşı işlenen soykırım ve diğer insan hakları ihlallerine ortak olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün sona eren tedbir duruşmalarının ardından Divan hakimleri müzakereye başladı. Tedbir kararının kısa sürede açıklanması bekleniyor.