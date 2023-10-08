Filistin: İsrail'in arkasındaki uluslararası destek onu daha fazla suça teşvik ediyor

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in arkasındaki uluslararası desteğin onu daha fazla suç işlemeye teşvik ettiğini söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in arkasındaki uluslararası desteğin onu daha fazla suç işlemeye teşvik ettiğini söyledi.

Filistin Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Filistin Başbakanı Iştiyye'nin, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Filistin ve İsrail'deki son gelişmeler hakkında telefonda görüştüğü kaydedildi.

İsrail'in arkasındaki uluslararası desteğin onu daha fazla "suç işlemeye" teşvik ettiğini belirten Iştiyye, "yaşananların tüm sorumluluğunun, nefret, şiddet ve kışkırtıcı bir atmosfer oluşturan ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'e ait" olduğunu vurguladı.

Iştiyye, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik ablukanın devam etmesi, şehir, kasaba, köy ve kamplara saldırılması, kutsal mekanların çiğnenmesi, ibadet eden Müslüman ve Hıristiyanlara yönelik saldırıların devam etmesi sonucu doğabilecek sorunlar konusunda defaatle uyarıda bulunduklarını belirtti.

Iştiyye, uluslararası topluma, Gazze saldırılarının durdurulması ve Filistin halkının haklarının verilmesi için yeni bir siyasi yol haritası belirlenmesi çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Filistinli direniş örgütleri dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail basınında saldırılarda 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.