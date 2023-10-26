Filistin Kızılayı, iki çalışanının İsrail’in saldırıları sonucu yakınlarını kaybettiğini duyurdu

Filistin Kızılayı, örgütteki iki görevlinin İsrail’in saldırıları sonucu yakınlarını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Kızılayı, hemşire olarak görev yapan Rula Nasballah’ın kardeşinin ve sağlık görevlisi Rezk Abu Rook’un babasının ölüm haberini aldığı anların görüntülerini paylaştı.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “Gazze'deki Kızılay üyeleri, çalışmaları sırasında kurbanlar arasında sevdiklerini görüyor. Sevdiklerimizi kaybediyoruz ama sizlerle daha güçlü dönüyoruz. Yaraları sürekli sarıyoruz ama acı da çekiyoruz” ifadeleri kullanıldı.