Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı, İsrail'in parlamento saldırısında hayatını kaybetti

Hamas, Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr’ın İsrail’in Gazze’deki parlamento binası bombardımanında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dünya
  • 18.11.2023 14:13
  • Giriş: 18.11.2023 14:13
  • Güncelleme: 18.11.2023 14:17
Kaynak: AA
Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı, İsrail'in parlamento saldırısında hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 15 Kasım'da düzenlediği bombalı saldırıda Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr hayatını kaybetti.

Hamas’ın Telegram hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, İsrail’in Gazze’deki parlamento binasına düzenlediği saldırıda yaralanan Bahr’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail’in 13 Kasım’da Gazze'deki parlamento binasına düzenlediği saldırının "acil eylem gerektirdiği" kaydedilen açıklamada, söz konusu saldırının kınanması ve saldırılarını durdurması için İsrail’e baskı yapılması gerektiği ifade edildi.

İsrail ordusu, 13 Kasım'da topyekun kuşatmaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki parlamento binasını işgal etmiş, 15 Kasım'da da binayı patlatarak yıkmıştı.

Sınırda tansiyon düşmüyor: Hizbullah İHA düşürdü, İsrail top atışlarıyla karşılık verdi
İsrailden tehdit: Şifa Hastanesini boşaltın
BirGün'e Abone Ol

 

 

 