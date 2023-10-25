Filistin yürüyüşüne öğrencileri götürecekler

Gaziosmanpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede bugün yapılacak olan Filistin yürüyüşüne öğrencilerin katılması için kaymakamlıktan onay aldı. Okullardan 200 öğrenci katılacak.

Kayhan AYHAN

AKP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bugün saat 10.30'da Filistin'e destek amacıyla Bağlarbaşı Caddesi'nde yürüyüş düzenleyecek. Belediye yürüyüşe öğrencilerin katılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı gönderdi.

Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu, Ömer Halaç Özel Eğitim Uygulama Okulu, Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu, Dobruaca Ortaokulu, Ertuğrulgazi İlkokulu, Havuzbaşı Atilla Baykal İlkokulu, Havuzbaşı Atilla Baykal Ortaokulu, Plevne Anadolu Lisesi'nden 200'er öğrencinin yürüyüşe katılmalarının uygun bulunduğunu belirterek Gaziosmanpaşa Kaymakamlığından olur istendi. Kaymakam İskender Yönden'in de onayıyla öğrencilerin gerçekleştirilecek yürüyüşe katılmalarına karar verildi.