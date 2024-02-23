Filistin’in işgale direnişi meşru

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Hollanda'nı Lahey kentinde yer alan Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalar sürüyor. İsrail’in Gazze’de soykırım yapmakla suçlandığı davada birçok ülke, yaşananlara ilişkin görüşlerini sunmaya devam etti.

Duruşmada Çin adına konuşan Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Ma Şinmin, İşgalin iki devletli çözümün temelini sürekli olarak aşındırdığına, ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının etkin şekilde uygulanamadığına işaret etti. Ma, Filistin halkının İsrail'in baskısına karşı, işgal altındaki topraklarda bağımsız bir devlet kurmak için mücadele ettiğini, bunun “meşru bir mücadele” olduğunun altını çizdi.

Guyana temsilcisi Avukat Edward Craven, işgalin “doğası gereği” geçici olması gerektiğini belirterek “Bu işgal ‘ilhak’ boyutuna ulaştı” dedi. Craven, İsrail'in Doğu Kudüs başta olmak üzere işgal ettiği topraklarda yasadışı yerleşimler oluşturarak bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi amaçladığını belirtti.

TARİHE GEÇEBİLİRSİNİZ

İran adına konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rıza Necefi, Divan'ın vereceği görüşün Filistinlilerin kendi kaderini tayin haklarını kullanabilmesi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, mahkemeden İsrail'in Filistin işgaline karşı karar alarak “tarihe geçebileceğini” söyledi.

İrlanda Başsavcısı Rossa Fanning ise İsrail’i yasadışı yerleşimler kurarak “gelecekte kurulacak bir Filistin devletini kalıcı olarak engellemekle” suçladı. Kırım'ı ilhakı sebebiyle BM ve AB tarafından Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımları örnek gösteren Fanning, Diğer devletlerin, İsrail'in ihlallerine katkı sağlamaması gerektiğini vurguladı.