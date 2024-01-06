Filiz Ceritoğlu Sengel: Her göreve hazırım

Yerel seçimler için hazırlıkların devam ettiği CHP'de, İzmir adayının kim olacağı merak ediliyor. Kulislerde adı konuşulan isimlerden Filiz Ceritoğlu Sengel, "Genel Merkezimizin vereceği her görevi başarıyla yerine getirmeye, her CHP üyesi gibi hazır olduğumu da büyük bir samimiyet ve karalılıkla ifade etmek isterim" diyor.

BİRGÜN EGE

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yerel seçimler için hazırlıklar sürüyor.

Gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kimin olacağına çevrildi. Son günlerde kulislerde Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in adı sıkça konuşulmaya başlandı.

Konu hakkında BirGün’e açıklama yapan Ceritoğlu Sengel, iddialarla ilgili “Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir üyesi olarak, bir dönem ilçe belediye meclisi ve bir dönem büyükşehir belediye meclis üyeliğimin yani iki dönem üst üste meclis üyeliğimin ardından ve Efes Selçuk Belediye Başkanı olarak başarıyla geçirdiğimi düşündüğüm 5 yılın sonunda, adaylık başvurumu mevcutta İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li bir başkanı olduğu için ilçeme yaptım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için konuşulduğumun, özellikle son dönemde hem İzmirli yurttaşlarımızın hem de partili yol arkadaşlarımın beni bu göreve uygun gördüklerini ifade etmelerinin elbette farkındayım” dedi.

"BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI"

Ceritoğlu Sengel, “Partimiz CHP’nin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına değer görülmek benim için büyük bir onur, büyük bir gurur kaynağıdır” dedi ve ekledi: “İzmirli yurttaşlarımızın ve Genel Merkezimizin vereceği her görevi başarıyla yerine getirmeye, her CHP üyesi gibi hazır olduğumu da büyük bir samimiyet ve karalılıkla ifade etmek isterim.”