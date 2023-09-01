Filiz Saraç'tan adli yıl açılışında Cumartesi Anneleri, Atalay, Yanardağ ve Pehlivan vurgusu

İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki yeni adli yıl açılış töreninde konuştu. Saraç, cezaevinde tutulan Barış Pehlivan, Merdan Yanardağ ve Can Atalay'ın yanı sıra Cumartesi Anneleri'ne değinerek adalet çağrısı yaptı.

İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki yeni adli yıl açılış töreninde konuştu. Savunmanın etkisiz kılındığı ve şekilsel olarak var edilmeye çalışıldığı bir sistemde demokrasiden, hukuk ve adaletten bahsedilemeyeceğini söyleyen Saraç, "Avukatların öldürülmediği, yaralanmadığı, şiddete uğramadığı mesleklerinin ifası için gittikleri adliyelerde, cezaevlerinde, göç idarelerinde ve karakollarda engellenmediği bir adli yıl olmasını diliyorum" dedi.

"CUMARTESİ ANNELERİ’NİN TOPLANMASI ENGELLENİYOR"

AYM'in 2 defa verdiği hak ihlali kararına rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelmesinin engellendiğini ve sürekli gözaltına alındıklarını vurgulayan Saraç, şöyle konuştu:

"25 Kasım ve 8 Mart’ta kadınların toplanması, Cumartesi Anneleri’nin toplanması gibi birçok barışçıl gösteri engellenmekte, hukuki destekte bulunan meslektaşlarımıza müdahalede bulunulmaktadır. Kadına karşı şiddete ilişkin verilen uzaklaştırma kararlarının uygulamada verilen sürelerin kısa olması, uzaklaştırma kararlarının etkin uygulanmaması ilişkin sorunlar kadına yönelik şiddetin ve en ağır şekli olan kadın cinayetlerinin artmaya devam etmesine neden olmaktadır."

Cezaevinde tutulan gazeteciler Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan'dan bahseden Saraç, şunları söyledi:

"Demokrasiyle yönetilen bir ülkede basını yargı eliyle susturma aracı olarak kullanmak demokrasiye, yargıya güvene en ağır darbedir. Tutuklama bir tedbir olduğu halde, cezalandırma aracı olarak kullanılmaya devam edildi. Bugün gazeteciler Barış Pehlivan, Merdan Yanardağ’ın cezaevinde olması hukuk devletine inancı ve yargıya güveni zedelemektedir. Haksız hukuksuz verilen yayın durdurma, ekran karartma, idari para cezaları halkın haber alma özgürlüğünün de ihlalidir."

Milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden Gezi tutuklusu Can Atalay'a da değinen Saraç, şöyle konuştu:

"Bir ülkede demokrasinin göstergesi ve insan haklarını koruyacak olan güçlü savunma ve güçlü avukattır. Baromuz üyesi Can Atalay hakkındaki yargı kararı kesinleşmediği halde seçilmiş milletvekili olarak yasama faaliyetine katılması önündeki engellerin kaldırılması, Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının gereğidir. Bu konudaki engellemeler bir an önce kaldırılmalıdır."

Adliyenin atrium alanında düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.