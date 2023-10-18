Finans merkezinde işgal eylemi

Ahin ASLAN

Limak Holding’e bağlı Finans Merkez Bankası şantiyesinde hak edişlerini alamadıkları için eylem başlatan inşaat işçileri şantiyenin 5’inci katını işgal etti.

İnşaat İş ve Dev Yapı İş üyesi 6 inşaat işçisi, Ümraniye’de bulunan Limak Holding’e bağlı Finans Merkezi şantiyesinde çalışırken kıdem tazminatı ve fazla mesai ücretlerini alamadıkları için eylem başlattı. Talepleri karşılanmayan inşaat işçileri, dün sabahın erken saatlerinde Merkez Bankası şantiyesinin 5’inci katını işgal etti. İnşaat işçileri, “İnşaat işçileri köle değildir”, “Ücret haktır gasbedilemez” sloganları attı. BirGün’e açıklama yapan Dev Yapı İş Genel Sekreteri Nihat Demir, işçilere yemek ve su ulaştıramadıklarını belirtti. Demir, "İşçilerin hakları alenen sömürülüyor. Göz göre göre işçilerin haklı taleplerini karşılamıyorlar. İşçilerin haklarını almadan, kazanım elde etmeden, direnişi durdurmayacağız” dedi.