Fırınlarda bayat ekmek dönemi

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü eriyen yurttaşlar, ay sonunu getirebilmenin yollarını arıyor. Fırınlar talebin artması üzerine ‘bayat ekmek, simit ve poğaça’ gibi ürünleri yarı fiyatına satmaya başladı.

Ekonomi Servisi

Ekmek fiyatlarına gelen ardı ardına zamlar, halkın bayat ekmeğe yönelmesine neden oldu. 200 gram ekmeğin 7 liraya satıldığı Elazığ’da fırıncılar, askıda ekmek uygulanmasıyla dar gelirlinin taze ekmek alabildiğini belirtirken, bayat ekmeğe olan talebin de arttığını belirtiyor.

PARAN YOKSA AÇSIN

Gazete Duvar'ın haberine göre; fırıncılar, un fiyatlarının artışının en büyük gider kalemlerinden biri olduğunu belirtiyor. 14 yıldır fırıncılık yapan bir esnaf şunları söyledi: “Un, nakliye fiyatları almış başını gidiyor. Sadece un değil, unlu mamulleri de üretiyoruz. Dolayısıyla susam, maya, yumurta hemen her kalemdeki artış bizleri etkiliyor. Sabah insanlar işe giderken poğaça, simit alarak kahvaltı yapıyorlardı. Şimdi o eski satışlarımız kalmadı. Bir gün önceden kalan poğaça ve simitlerimizi satıyoruz. Bunları ya ücretsiz ya da yarı fiyatına veriyoruz. Şu noktaya geldik, ekmek alamıyorsan bayat poğaça al… İşin gerçeği paran yoksa açsın.”

Fırıncı esnafı Muhammed Bulut da geçen yıl devletin fırıncılar için una destek verdiğini aynı uygulamayı bu yıl da istediklerini söyledi. Un fiyatı arttıkça, doğal olarak ekmek fiyatlarının da yükseleceğini kaydeden Bulut, askıda ekmek uygulamasına yoğun talep olduğunu ifade etti. Bulut, “Geçen yıllara göre bayat ekmek ve askıda ekmek soran vatandaşlarımızın sayısında artış var. Un fiyatları bu şekilde kalırsa bizi kurtarıyor. Şu anda unun çuvalı 650 TL. Ama yılbaşında büyük bir zam bekleniyor. Ondan sonra alım gücümüz düşecek, maliyetimiz artacak. Bizi en çok zorlayan un ve odun fiyatları. Askıda ekmek uygulamamız var. Geçen yıl bu kadar değildi ama bu yıl birçok vatandaşımız askıda ekmek soruyor. Askıda ekmekten alabilen alıyor, alamayan bayat ekmeğe de yöneliyor” dedi.