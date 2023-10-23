Fırtına, Avcı ile yeni bir başlangıç istiyor

Spor Servisi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında bugün sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Papara Park’ta oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde ilk 8 haftada 12 puan toplayabilen bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdıktan sonra ikinci kez göreve getirdiği Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkacak.

En son Yukatel Adana Demirspor deplasm nından 1-0’lık mağlubiyetle dönen Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin mücadelesini verecek. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra bir karşılaşmaya çıkacak. Geçen sezonun 24. haftasında iç sahada Ümraniyespor’a karşı yaşanan 2-1’lik yenilginin ardından görevinden ayrılan Abdullah Avcı, bordo-mavili ekipteki yeni döneminde ilk heyecanını Trabzon’da yaşayacak. Adana Demirspor-Karagümrük diğer yandan haftaya 3’üncü sırada giren Adana Demirspor, Süper Lig’in 9. haftasında bugün deplasmanda ligde 18’inci sırada bulunan Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.