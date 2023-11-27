Foça’nın üzerine beton dökülüyor

Foça’da ‘Ekolojik Tarım Turizmi’ adı altında tarım arazilerinin üzerine beton dökülüyor. Bölge halkı ve meslek odaları, yapılmak istenen ‘ekoköy’ projesinin ekolojik tahribata neden olacağını belirtiyor.

Berkay SAĞOL

Cüruf atıkları ve zeytinlik alanlarla arkeolojik kalıntıların içine taş ocağı projeleriyle talan edilmek istenen İzmir’in Foça ilçesinde, şimdi de ‘ekoköy’ projesi gündemde. Tarım alanlarının hobi bahçeleri adı altında bölünerek yapılaşmaya açılmasının ardından bu kez mera alanı olan bölge, ceviz bahçesi olarak gösterilerek hukuksuz bir şekilde imara açıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 510 dönüm mera alanı üzerine inşasına başlanan ve “Hayalinizdeki Köy: Mid Phokaia Ekoköy” ismiyle tanıtımı yapılan proje alanı ‘doğayla barışık’ olarak tanıtılıyor. Ancak doğa, proje alanının betona boğulmasıyla talan edilmiş olacak. Foça Belediyesi’nin henüz imar planı ortada yokken projeye ruhsat verdiği iddia ediliyor. Projenin tamamında 14 otel 140 villa ve sera planlanmış durumda. Ağustos ayında yapılan özel tanıtımda bölüm başına 8,5 milyon TL’ye satılacağı da açıklandı. Projenin tanıtım toplantısında konuşan ve projenin yürütücü ekibinin başında olan İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Cengiz ise 154 yapının 50’si İZSİAD üyeleri tarafından rezerve edilmiş durumda olduğunu söylemişti.

EMSAL PROJELER GELEBİLİR

Foça Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Barçın, ekolojik köy veya ekoköy kavramının 1990’lı yıllarda endüstriyel tarım ve insan ilişkilerine alternatif bir model olarak ortaya çıktığını söyledi. Barçın şunları söyledi: “Ekoköy, mera alanlarının değişikliğine gidip, kâğıt üzerinde iki sera yapıp, yanına da iki ağaç dikip, Tarım Müdürlüklerinden izin alıp, villayı da müştemilat olarak gösterip bir villa kent yapsınlar diye çıkmış bir şey değildir. Bunun turizmle hiçbir ilgisi yok. Bildiğiniz villa yapıp satıyorlar. Burası yerleşim alanlarının dışında ve yolu, elektriği, suyu, kanalizasyonu olmayan bir yer. Ortalama yılda 15-30 gün kullanılacak bu mekânlara, belediye ve kamu olarak da bir yıl boyunca devamlı hizmet etmek zorundasınız. Kamu zararı ortaya çıkacak. Ayrıca buranın bu tür yollarla bir Fiili imara açılması da, bir avuç kalmış topraklarımızın yok olmasında emsal teşkil edecektir.”

Proje alanı “Hayalinizdeki Köy: Mid Phokaia Ekoköy” ismiyle tanıtılmıştı.

ASKIYA ÇIKARILAN PLAN YOK

TMMOB’ye bağlı Şehir Plancıları Odası (ŞPO) ve Mimarlar Odası’nın yaptığı ilk inceleme sonucunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi’nin internet sitesinde söz konusu “Çayır-mera” olarak bilinen alana ilişkin, yakın tarihlerde onaması yapılan ve askıya çıkarılan herhangi bir plana rastlanmadığı belirtildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgu Uygulaması üzerinde yapılan incelemede ise taşınmazların tapu niteliğinin “Ceviz Bahçesi” olarak yer aldığı görüldü.

Tarım, orman, mera ve benzeri doğal alanların üzerinde toplumun ortak yararını yok sayan, sadece parası olan için “Ekolojik Turizm Projesi” adı altında sunulan talan projesine karşı “kamu yararı” doğrultusunda inceleme sonrasında şu açıklama yapıldı: “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü söz konusu parsellerin ifrazına izin vermiştir. Hangi kriterler değerlendirilmiş ve uygunluk verilmiştir? Kamu yararı ve Toprak Koruma Kanunu dikkate alınmış mıdır? Her parselde hangi gerekçelerle 10 ayrı sera ve 10 ayrı müştemilat yapılması talep edilmiş ve belediye hangi değerlendirmeler doğrultusunda gerekçeleri makul bularak ruhsat vermiştir? Alan geneline hizmet edecek bir altyapı projesi iletilmiş midir? Bu altyapı yüzde 10 hesabına dâhil edilmiş midir? Foseptik çözümü var ise araziye etkisi değerlendirilmiş midir?”

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam ise, “Foça’da yürütülmekte olan Ekoköy projesinin “ekolojik köy” olma özelliğine hiçbiri sahip değildir. Proje kelimenin tam anlamıyla “süper lüks yapı” projesidir. Bu alan önce 14 parsele bölerek, her birini 35 dönüme çevirme işlemi tamamlanıp resmi olmayan özel parsel şeklinde gösteriliyor. Proje durdurulamazsa Yenifoça ve Foça merkezi arasındaki sahil şeridi tamamen villalarla işgal edilmiş olacak” dedi.