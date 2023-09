Fonda da ‘önder’ oldular

Mustafa BİLDİRCİN

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı’nın kuruluşu Türkiye Ulusal Ajansı, “Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar” proje tekliflerini değerlendirme sürecini tamamladı. 168 proje teklifinden, dokuz proje hibe desteği almaya hak kazandı. Hibe almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlar içindeki Önder İmam Hatipliler Derneği dikkat çekti. Derneğin, “Gençlik Çalışmalarında STEM Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması” projesine de on binlerce avro destek sağlandı.

Türkiye Ulusal Ajansı’nca yayımlanan kabul listesine göre, dokuz kurum ve kuruluşa toplam 540 bin avro hibe sağlandı. Önder İmam Hatipliler Derneği de 540 bin avroluk pastadan pay alan kuruluşlar arasında yer aldı. Derneğe sağlanan hibe tutarı kayıtlara, 60 bin avro olarak geçti.

MÜSİAD DA LİSTEDE

Önder İmam Hatipliler Derneği’nin yanı sıra 60 bin avro hibe alan diğer bazı kurumlar ve projeleri ise şöyle sıralandı:

• Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği: Yeşil Yakalı Gençlik Çalışanları

• Sancaktepe Belediyesi: UX Design Center

• Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: Playing Together For A Better Tomorrow