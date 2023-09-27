Gazeteci fişleyen vakfa rekor hibe

SETA’nın, Türkiye Ulusal Ajansı’ndan yüz binlerce avroluk hibe aldığı ortaya çıktı. Kuruma iki farklı proje için toplamda 291 bin 20 avro ödendiği bildirildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı’nın (TUA) Erasmus Gençlik Programları kapsamında dağıttığı hibelerdeki Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) detayı dikkati çekti. SETA’nın iki projesi için toplam 291 bin 20 avro hibe sağlandığı bildirildi.

TUA’nın, 2023 yılı Erasmus programlarına yönelik hazırlanan projelere sağlayacağı hibelerden yararlanan kurum ve kuruluşlar belli oldu. Hibe desteğine yönelik listeler, iktidara yakınlığıyla bilinen SETA’ya aktarılan paranın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

TUA iki farklı program kapsamında hibe için başvuran SETA’nın projesine onay verdi. Vakfın, “Göçmenlerin Toplumsal Hayata Adaptasyonları ve Rehabiliteleri” projesi için azami 41 bin 20 avro verildiği kaydedildi. Vakfın, “Bilgi ve Veri Güvenliği ile Güçlendirilmiş Sivil Toplum Çalışmaları” projesine ise yüklü bir hibe sağlandığı belirtildi. SETA’nın projesine sağlanacak azami hibe tutarı kayıtlara, 250 bin avro olarak geçti. Böylelikle SETA’ya, iki farklı projesi için Türkiye Ulusal Ajansı’ndan toplam 291 bin 20 avro hibe desteği sağlandı.

FİŞLEME RAPORU

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı, 2019 yılında yayımladığı, “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı raporda, yabancı basının Türkçe servislerinde çalışan gazetecileri hedef aldı. Raporda, gazeteciler özgeçmişleriyle tek tek listelenerek, yaptıkları sosyal medya paylaşımları ve daha önce hangi gazetelerde çalıştıkları rapor şeklinde kamuoyuyla paylaşıldı.