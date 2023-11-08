Fon’un denetimi yine karartıldı

Varlık Fonu’na ait bağımsız denetim raporu, kanuni sınır aşılmasına rağmen henüz Meclis’e sunulmadı. Denetim sonucu bilinmeyen kuruluşlar arasında Ziraat Bankası, Halk Bank, BOTAŞ gibi işletmeler yer alıyor.

Hüseyin ŞİMŞEK

Başında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu, yönetim kurulunda ise iktidar yanlısı isimlerin yer aldığı Türkiye Varlık Fonu’nun 2022 yılı faaliyetleri karartıldı. Kanuni zorunluluğa rağmen her yıl Ekim ayında Meclis’e sunulup, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmek zorunda olan bağımsız denetim raporundan hala haber yok.

Her yıl sistematik olarak Türkiye Varlık Fonu’nun denetim raporunu geciktiren ancak en geç 4 Kasım’a kadar Meclis Başkanlığı’na sunan iktidar, bu kez bu uygulamayı da yapmadı. Bağımsız denetim sonucu öğrenilemeyen kuruluşlar arasında, kamunun en çok gelir getiren kuruluşlardan BOTAŞ, Ziraat Bankası, Halk Bank, Eti Maden, Türk Hava Yolları, PTT, Borsa İstanbul, Turkcell, Türk Telekom, Çaykur yer alıyor. Fonun toplam büyüklüğü on milyarlarca dolar olarak ifade ediliyor.

Türkiye Varlık Fonu’nun bağımsız denetimine yönelik karartma, CHP’nin tepkisini çekti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, raporların geciktirilmesinin suç olduğunu anımsattı. CHP’li Başarır, “Bilindiği üzere Türkiye’nin öncelikli yedi sektöründen 30 şirket, 2 lisans ve çeşitli taşınmazlar fon bünyesinde bulunuyor ve bunların toplam bilanço büyüklüğünün 10 trilyona ulaştığını tahmin ediyoruz” dedi.

SONUÇLAR BİR AN ÖNCE GELMELİ

“Türkiye Varlık Fonu hesaplarının, yasa gereğince her yıl ekim ayı içinde TBMM’de görüşülmesi gerekir. Kasım ayının ikinci haftasına geldik, ne yazık ki bugüne kadar rapor gelmiş değil” diyen CHP Grup Başkanvekili Başarır, şunları söyledi:

“Biliyorsunuz ki Türkiye Varlık Fonu’nun denetim işlemi, Sayıştay denetiminden kaçırılmaktadır. Sayıştay’ın yapmadığı denetimi, özel, bağımsız denetim şirketlerine yaptırıyorlar. Bunların hazırladığı denetim raporlarını ise üç merkezi denetim elemanı gözden geçirerek bir rapor hazırlıyor. Bu üç merkezi denetim elemanını da Türkiye Varlık Fonu’nun aynı zamanda yönetim kurulu başkanı da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görevlendiriyor. Yani ortada doğru dürüst bir denetim yok. Doğru dürüst hazırlanmış bir denetim raporu da yok. Yasanın açık hükmüne rağmen hala Türkiye Varlık Fonu’nun hesapları bu Meclisin Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından denetlenebilmiş değil. Böyle bir durumu kabul etmemiz mümkün değildir. Denetim sonuçları bir an önce önümüze gelmelidir.’’