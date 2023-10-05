Fosforlu Cevriye Afife Jale’ye damga vurdu

Kültür Sanat Servisi

Türkiye’nin en uzun soluklu tiyatro ödüllerinden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle 25. kez sahiplerine kavuştu. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninde sunuculuğu Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli üstlendi. Bu sene Afife Tiyatro Ödülleri’ne Fosforlu Cevriye ile 1984 oyunlarının savaşı damgasını vurdu. 1984; ışık tasarımı, sahne tasarımı, en başarılı yönetmen ve en başarılı oyun ödüllerini alırken Fosforlu Cevriye; sahne müziği, koreografi, yardımcı kadın oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Ödüllerden bazıları şöyle:

•Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Hakan Tabakan-Güzel Son

•Haldun Dormen Özel Ödülü: 1923 Müzikali

•Yapı Kredi Özel Ödülü: Merve Dizdar

•Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü: Prof. Dr. Cevat Çapan

•Yılın En Başarılı Yönetmeni: Murat Daltaban - 1984

•Yılın En Başarılı Oyunu: Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu - 1984