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Sevgi Soysal’ın ‘Yürümek’ romanı fotoğraf sergisinde

Kültür Sanat
  • 04.10.2023 06:00
  • Giriş: 04.10.2023 06:00
  • Güncelleme: 04.10.2023 07:59
Sevgi Soysal’ın ‘Yürümek’ romanı fotoğraf sergisinde
Fotoğraf: İBB

Kültür Sanat Servisi

Sevgi Soysal’ın “Yürümek” romanının fotoğraf pratiği ile yorumlandığı “Yürümek” adlı fotoğraf sergisi, Beyoğlu’ndaki İBB Sevgi Soysal Kütüphanesi’nde sanatseverlerle buluşturuldu.

Serginin çağrı metninde, “Sevgi Soysal romanları ile hala Ankara sokaklarında yürünebilir ve Ankara’nın zamanın ruhu ile birlikte harmanlaması görülebilir” ifadeleri yer aldı.  Arzu Eke küratörlüğünde hazırlanan sergi, 31 Aralık 2023 tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.

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