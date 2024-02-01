Frankfurt demokrasi için ayağa kalkıyor

Frankfurt'ta geniş bir demokrasi ittifakı, 5 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'de tarihi Römerberg meydanında aşırı sağa karşı miting çağrısı yaptı. Demokrasi ittifakında Hıristiyan demokratlardan sosyalistlere, inanç topluluklarından, sendikalara, üniversitelerden, gençlik dernekleri, spor kulüpleri ve şirketlere kadar geniş bir kesim yer alıyor.

BirGün/FRANKFURT

"Frankfurt demokrasi için ayağa kalkıyor" (Frankfurter steht auf für Demokratie) adıyla biraraya gelen, kulüpler, şirketler, sendikalar, dini cemaatler, STK'ler ile Hıristiyan demokratlardan sosyalistlere kadar farklı partiler ve eğitim kurumlarından oluşan geniş bir ittifak, 5 Şubat Pazartesi günü saat 17:00'de Römerberg'te büyük bir mitinge hazırlanıyor.

Frankfurt Alevi Kültür Merkezi, Halkevi, Hessen Türk Toplumu, SazRock, Sol Kültür Haus'un da yer aldığı ittifak, demokrasiye sahip çıkma ve adil, açık ve sosyal bir toplum vurgusu yaptı. Mitingte Frankfurt Belediye Başkanı Mike Josef ve ünlü sunucu Michel Friedman da konuşacak.

Organizatörler 5 Şubat Pazartesi günü binlerce katılımcı ve giderek büyüyen bir ittifak bekliyor. Frankfurt gençlik derneklerinin çatı kuruluşu Jugendring, Katolik ve Protestan kiliseleri, Yahudi cemaati, Camiler Birliği Koordinasyon Kurulu, Alman Sendikalar Konfederasyonu (DGB), Frankfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Goethe Üniversitesi, Schauspiel adlı Frankfurt tiyatrosu, Polytechnische Gesellschaft adlı dernek, Frankfurt Spor Dairesi ve Yabancılar Meclisi de ittifak içinde yer alıyor.

Ocak ayının başında Correctiv araştırma portalı, AfD'lilerin de aralarında bulunduğu aşırı sağcıların Potsdam'da gerçekleştirdikleri ve milyonlarca insanın Almanya'dan sınır dışı edilmesinin planlandığı bir toplantıyı kamuoyuna duyurmuştu.

"AFD ANAYASA'YI AYAKLAR ALTINA ALIYOR"

Frankfurt demokrasi için ayağa kalkıyor girişimcileri aşırı sağcıların toplantısına "AfD Anayasa'yı ayaklar altına alıyor. Potsdam toplantısında milyonlarca yurttaşın sınır dışı edilmesi tartışıldı. Aynı zamanda demokrasi ve hukuk devleti, demokratik kurumlar küçümsenerek sorgulanıyor. Anayasamıza yönelik bu tür saldırılar cevapsız kalmamalıdır" diyerek sert tepki gösterdi. İttifak, birlikte, "hepimizin çoğu zaman hafife aldığı şeyi, yani demokrasimizi" savunmak istediklerini kaydettiler.

Frankfurt'un uluslararası spor ve kültür sahnesi, güçlü bir iş merkezi olması, kozmopolitliği ve çeşitliliğine işaret eden ittifak, "Yüz binlerce insan günlerdir ülke genelinde demokrasimiz ve insan haklarımız için gösteri yapıyor. Bu da toplumun demokrasiye yönelik saldırılara etkili bir şekilde karşı koymaya hazır olduğunu göstermektedir. Demokratlar olarak, tüm insanların kanun önünde eşit olduğu bizim için açıktır. Tüm insanlar özgür ve kendi kaderlerini tayin edebilecekleri hayatlar yaşayabilmelidir" dedi.

"Frankfurt demokrasi için ayağa kalkıyor" miting çağrısında şu ifadeler yer aldı:

"Frankfurt demokrasi için ayağa kalkıyor

Bir arada yaşamamızın temeli olan Anayasa bu yıl 75 yaşına giriyor. Bu Federal Almanya Cumhuriyeti'nin yasal temelidir. İnsan onuru dokunulmazdır - bu bizim siyasi ve sosyal davranışlarımızın temelidir.

Bu toplumsal temel, insanlığa ve demokrasiye düşman parti ve gruplar tarafından saldırıya uğramaktadır.

AfD Anayasa'yı ayaklar altına alıyor. Potsdam toplantısında, AfD'nin Potsdam toplantısında milyonlarca yurttaşın hakları tartışıldı. Aynı zamanda, demokrasi ve hukukun üstünlüğü de içeriden sorgulanmaya başlandı.

Anayasamıza yönelik bu tür saldırılar cevapsız kalmamalıdır.

Günlerdir ülke genelinde yüz binlerce insan anayasamız için gösteri yapıyor.

demokrasi ve insan hakları. Bu da toplumun demokrasiye yönelik saldırılara etkili bir şekilde karşı koymaya hazır olduğunu göstermektedir.

Demokrasiye yönelik saldırılara etkin bir şekilde karşı koymak.

Demokratlar için açık olan bir şey vardır: tüm insanlar kanun önünde eşittir. Tüm insanlar özgür ve kendi kaderlerini tayin edebilecekleri hayatlar yaşayabilmelidir.

Özgürlüğümüz için birlikte bir örnek oluşturmanın önemli olduğunu biliyoruz, adil, açık ve sosyal bir toplum.

Birlikte hareket ediyor ve değerlerimizi savunuyoruz

Bu sözleri eyleme dökmenin zamanı geldi.Varlık gösterme zamanı.Ayağa kalkmanın.

Dışarı çıkma zamanı.

5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 17:00'de Römerberg'te birlikte, hepimizin çok fazla hafife aldığı bir şeyi savunmak istiyoruz: demokrasimizi.

Demokrasimiz için.

Uluslararası spor ve kültür ortamımız için.

Güçlü ticari konumumuz için.

Kozmopolit ve çeşitliliğe sahip şehrimiz için.

Frankfurt için."