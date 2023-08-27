Fransa, Cezayir Bağımsızlık Savaşı arşivlerine erişim kurallarını hafifletecek

Fransa, tarihçilerin ve ailelerin talebi üzerine Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na ilişkin arşivlerinde 21 yaşın altındaki kişileri kapsayan dosyaları erişime açmaya karar verdi.

Fransa, Cezayir Bağımsızlık Savaşı arşivlerine erişim kurallarını hafifletti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Fransa, Cezayir Bağımsızlık Savaşı ile ilgili arşivlere erişim kurallarını hafifletme kararı aldı.

Tarihçilerin ve ailelerin talebi üzerine alınan karar gereği, Cezayir'in bağımsızlığı için mücadele veren 21 yaşın altındakilerin dosyaları erişime açılacak.

Ülkedeki yasalara göre, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na katılan 21 yaşın altındaki Cezayirli gençlerin dosyalarına erişim için savaşın bitiminden itibaren 100 yıl geçmesi gerekiyordu. Bu kısıtlama, bu kapsamdaki birçok araştırmanın tamamlanmadan tıkanmasına sebep oluyordu.

Bugün yayımlanan kararnameyle artık Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda yer alan 21 yaşın altındakilere ait dosyalar da erişime açık olacak.

Ancak o dönem Fransa için yapılan istihbarat faaliyetleri ile özel yaşama ilişkin dosyaların üzerindeki gizlilik kararı henüz kaldırılmış değil.

CEZAYİR'DE İŞLENEN SUÇLAR RESMİ OLARAK TANINMIYOR

Fransa, Aralık 2021'de de ülkedeki Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na ilişkin 1954-1966 dönemindeki adli ve polis soruşturma arşivlerinin açılma tarihini 15 yıl öne çekerek bu kapsamdaki dosyalara erişim izni vermişti. Bu karara 21 yaşın altındaki gençleri ilgilendiren arşivler, "kişisel mahremiyet" gerekçesiyle dahil edilmemişti.

Fransız yönetiminin arşivlerin açılmasını erkene alma adımlarını, Cezayir'le sarsılan ilişkilerini onarmak için attığı belirtiliyor.

Cezayir'in eski sömürgecisi Fransa'ya karşı 1954'te başlattığı ve 1962 yılına kadar süren bağımsızlık mücadelesinde çoğunluğu genç olmak üzere 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti.

Paris yönetimi, Afrika sömürge tarihinde önemli yer tutan Cezayir'de o dönem işlenen suçları halen resmi olarak tanımıyor.