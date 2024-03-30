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Fransa'da 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan 2 polis açığa alındı

Fransa'da, 17 yaşındaki bir genci gözaltına alırken şiddet uygulayan iki polis, açığa alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünya
  • 30.03.2024 15:53
  • Giriş: 30.03.2024 15:53
  • Güncelleme: 30.03.2024 15:56
Kaynak: AA
Fransa'da 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan 2 polis açığa alındı
Fotoğraf: AA

Fransa'nın Val-d'Oise vilayetine bağlı Villiers-le-Bel kentinde 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan 2 polis görevden uzaklaştırıldı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Sarcelles karakolunda çalışan 2 polisin Villiers-le Bel'de 17 yaşındaki bir genci gözaltına alırken yumrukladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüler üzerine 2 polis açığa alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntülerde, polislerden birinin genci garajın önüne getirirken yumrukladığı, diğer polisin de yere düşen genci kaldırarak yumrukladığı görülüyor.

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