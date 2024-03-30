Fransa'da 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan 2 polis açığa alındı

Fransa'da, 17 yaşındaki bir genci gözaltına alırken şiddet uygulayan iki polis, açığa alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünya 30.03.2024 15:53 Giriş: 30.03.2024 15:53

Güncelleme: 30.03.2024 15:56 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA