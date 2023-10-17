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Fransa'da bir bomba ihbarı daha: Versay Sarayı kapatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Versay Sarayı, bomba ihbarı üzerine güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Bomba imha ekipleri saraya doğru yola çıkarken sarayın gün boyu kapalı kalacağı açıklandı.

Dünya
  • 17.10.2023 15:19
  • Giriş: 17.10.2023 15:19
  • Güncelleme: 17.10.2023 15:29
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'da bir bomba ihbarı daha: Versay Sarayı kapatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Versay Sarayı, bomba ihbarı üzerine güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Bomba imha ekipleri saraya doğru yola çıkarken sarayın gün boyu kapalı kalacağı açıklandı.

Versay Sarayı sosyal paylaşım sitesi X üzerinden yaptığı açıklamada, sarayın güvenlik gerekçesiyle ziyaretçilerini tahliye ettiğini ve gün boyu kapalı olacağını duyurdu. BFM TV, polis kaynaklarına dayanarak, bir bomba imha ekibinin bölgeye doğru yola çıktığını duyurdu.

14 Ekim'de, bir öğretmenin radikalleşen bir kişi tarafından öldürülmesinden bir gün sonra, asılsız olduğu ortaya çıkan bomba ihbarları Fransa'da Louvre müzesinin, Versay Sarayı'nın ve Paris'in Gare de Lyon tren istasyonunun boşaltılmasına neden olmuştu.

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