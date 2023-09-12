Fransa'da bir müteahhidin, ölen mimarın yerine 5 yıl boyunca sahte imza attığı ortaya çıktı
Fransa'da Creteil Mahkemesi'nde görülen davaya göre, bir müteahhidin projelerinin yarıda kalmaması için ölen mimarın yerine 5 sene boyunca sahte imza attığı tespit edildi. Olay, yerel bir derneğin, müteahhidin inşaat projelerinin, Fransa'nın en eski asırlık ağaçlarından birine zarar verme ihtimali üzerine yeni bir inşaat izni istemesiyle ortaya çıktı.
Fransa'da bir müteahhidin, projelerinin akamete uğramaması için ölen mimarının yerine 5 yıl boyunca sahte imza attığı ortaya çıktı.
Creteil Mahkemesi'nde, sahte imza atmakla suçlanan bir müteahhidin davası başladı.
İsmi açıklanmayan müteahhit, Val-de-Marne bölgesindeki inşaatlarının yarıda kalmaması için bu projelerde imzası bulunan ve 2017'de ölen mimarının yerine 5 yıl boyunca sahte imza atmakla suçlanıyor.
Söz konusu müteahhidin beraber çalıştığı ve uzun süre önce öldüğü anlaşılan mimarın yerine düzinelerce belgeyi imzaladığı ifade ediliyor.
SUÇLARINI İTİRAF ETTİ
Olay, yerel bir derneğin, müteahhidin inşaat projelerinin, Fransa'nın en eski asırlık ağaçlarından birine zarar verme ihtimali üzerine yeni bir inşaat izni istemesiyle ortaya çıktı.
Dernek, eski inşaat izninde imzası bulunan mimarın 2017'de öldüğünün anlaşılmasıyla müteahhidi mahkemeye verdi.
Hakkında "belgede sahtecilik yapmak" suçlamasıyla dava açılan müteahhidin, suçlarını itiraf ettiği aktarıldı.