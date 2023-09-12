Fransa'da bir müteahhidin, ölen mimarın yerine 5 yıl boyunca sahte imza attığı ortaya çıktı

Fransa'da Creteil Mahkemesi'nde görülen davaya göre, bir müteahhidin projelerinin yarıda kalmaması için ölen mimarın yerine 5 sene boyunca sahte imza attığı tespit edildi. Olay, yerel bir derneğin, müteahhidin inşaat projelerinin, Fransa'nın en eski asırlık ağaçlarından birine zarar verme ihtimali üzerine yeni bir inşaat izni istemesiyle ortaya çıktı.

Dünya 12.09.2023 11:06 Giriş: 12.09.2023 11:06

Güncelleme: 12.09.2023 11:17 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Arşiv