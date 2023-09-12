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UNICEF: Fas'taki depremden 100 binden fazla çocuk etkilenmiş olabilir

UNICEF, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden 100 binden fazla çocuğun etkilendiğini tahmin ediyor.

Dünya
  • 12.09.2023 10:55
  • Giriş: 12.09.2023 10:55
  • Güncelleme: 12.09.2023 11:00
Kaynak: AA
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UNICEF: Fas'taki depremden 100 binden fazla çocuk etkilenmiş olabilir
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, (UNICEF) Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin 100 binden fazla çocuğu etkilemiş olabileceğini açıklandı

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Fas'taki depremde yaralanan ya da hayatını kaybeden çocukların net sayısının henüz bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, 2022'deki tahminlere göre ülkedeki çocukların, nüfusun üçte birini oluşturduğuna işaret edilerek meydana gelen depremden 100 binden fazla çocuğun etkilendiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM), depremden 300 binden fazla kişinin etkilendiğini tahmin ediyor.

2 BİN 862 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 862 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 562 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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